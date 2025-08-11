विधानसभा में AI पर बोले अभय सिंह, ‘ये तो ठग है…कुछ भी बताता है…दिए ऐसे उदाहरण लगे ठहाके;VIDEO

अभय सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार AI से अपनी कुंडली के बारे में पूछा। AI ने उनके राजयोग का समय गलत बताया, जिसे बाद में उसने खुद ही सुधार लिया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'AI ने कहा, ‘हां, मैं गलत था, आपके नक्षत्र नहीं देखे थे।’ ये बस हमारी दी हुई जानकारी को ही फिट करता है। अगर हम पूरी तरह AI पर निर्भर हो गए, तो जैसे Google Maps गाड़ी गलत रास्ते पर ले जाता है, वैसे ही ये हमें भी गिरा देगा। तात्कालिक जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम सारा काम इसके भरोसे करने लगे, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा।' उनके इस बयान पर सदन में फिर से ठहाके गूंजे।