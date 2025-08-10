IPS पिता ने जिस सिपाही को किया बर्खास्त… वकील बेटी ने केस लड़कर कराया बहाल

इस फैसले ने अनुरा सिंह को एक वकील के रूप में शानदार जीत दिलाई, लेकिन राकेश सिंह के लिए यह हार भी गर्व का पल था। उन्होंने कहा, 'मैंने कोर्ट में विभाग का पक्ष रखा, और मेरी बेटी ने अपने मुवक्किल का। उसने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया, और यह किसी भी पिता के लिए गौरव का क्षण है।' तौफीक अहमद, जिन्हें अपनी नौकरी वापस मिली, ने अनुरा की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता था कि मेरी वकील उस अधिकारी की बेटी हैं, जिन्होंने मुझे बर्खास्त किया था। उन्होंने सत्य को परिवार से ऊपर रखा और मेरी जिंदगी बचा ली।'