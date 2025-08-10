सुल्तानपुर में लव मैरिज के बाद युवक की हत्या, प्रेमिका के भाई ने ही मारी गोली

सुल्तानपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सुबह घर से कुछ दूरी पर ही मिला। युवक ने कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी। पत्नी रोते-बिलखते शव के पास पहुंची। युवक की पत्नी की कहना है कि उसके भाई ने ही पति की हत्या की है। वह दोनों की लव मैरिज से नाराज था।
युवक ने 2 महीने पहले ही गांव की लड़की से ही लव मैरिज की थी। लड़की का भाई इस मैरिज से खुश नहीं था। उसने बहन को धमकी दी थी कि अगर उसने शादी की तो वह उसके पति को मार देगा।
आरोपी रजनीश एक पिकअप चलाता है। वहीं नवनीत लाइट का करता था। फिलहाल, रजनीश के घर पर ताला लगा हुआ। पूरा परिवार फरार चल रहा है।
यह पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव का है। यहीं रहने वाली शिवानी ने नवनीत से दो महीने पहले लव मैरिज की थी। शादी से उसका भाई रजनीश बिल्कुल ही खुश नहीं था। उसने बहन को धमकी दी थी कि वह उसके पति की गोली मारकर हत्या कर देगा।
रजनीश ने अपनी बहन के पति की सुबह 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। फिर वह बुलेट से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर नवनीत का चचेरा भाई करन मौके पर पहुंचा। उसने देखा नवनीत खून से लथपथ पड़ा है। करन ने वनीत के बड़े भाई आनंद को घटना के बारें में जानकारी दी। मौके पर परिवार के लोग पहुंचे, तब तक नवनीत की मौत हो चुकी थी।
नवनीत की बहन ने बताया कि मेरे और शिवानी के घर के बीच की दूरी 200 मीटर है। नवनीत और शिवानी अक्सर एक-दूसरे से मिलते और बात करते थे। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। फिर जून में एक दिन नवनीत शिवानी को लेकर घर आया। बताया- उसने शिवानी से शादी कर ली है।
यह बात शिवानी के घरवालों को पता चली तो वे घर पहुंच गए। फिर गांव में पंचायत हुई। इसमें दोनों पक्षों ने राजीनामा पर साइन किए। इसके बाद नवनीत-शिवानी एक साथ रहने लगे। रजनीश (25) को यह बात नागवार गुजरी।
ASP ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों एक ही समाज के हैं। दोनों आपस में दोस्त भी थे। लेकिन नवनीत और शिवानी की शादी के बाद से रजनीश और उसके घरवाले काफी नाराज थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर स्थिति सामान्य बनी हुई है।