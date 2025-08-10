सुल्तानपुर में लव मैरिज के बाद युवक की हत्या, प्रेमिका के भाई ने ही मारी गोली

रजनीश ने अपनी बहन के पति की सुबह 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। फिर वह बुलेट से फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर नवनीत का चचेरा भाई करन मौके पर पहुंचा। उसने देखा नवनीत खून से लथपथ पड़ा है। करन ने वनीत के बड़े भाई आनंद को घटना के बारें में जानकारी दी। मौके पर परिवार के लोग पहुंचे, तब तक नवनीत की मौत हो चुकी थी।