दो जिलों की‌ पुलिस के साथ एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लखीमपुर का रहने वाला

फोटो सोर्स- पत्रिका
Encounter with two district police सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से चली फायरिंग में फरार बदमाश को गोली लगी। जिससे वह नीचे गिर पड़ा। सावधानीपूर्वक मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज है। जिसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो फरार चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घटना लंभुआ दियरा पुल के पास की है।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दो जिलों की पुलिस के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। बदमाश लखीमपुर खीरी के फरधान क्षेत्र का रहने वाला आजम उर्फ तालिब था। जिसे पुलिस ने मार गिराया। पुलिस को जानकारी मिली कि लखीमपुर का एक लाख रुपए का इनामी बदमाश आजम लंभुआ क्षेत्र के दियरा पुल के पास से गुजर रहा है। जो किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है।
लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर की संयुक्त टीम ने घेरेबंदी की और दियारा पुल के पास उसे रोकने की कोशिश की। आजम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आजम को गोली लगी और वह गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि आजम के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज थे। जिसमें गैंगरेप का भी मामला शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग