दो जिलों की‌ पुलिस के साथ एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लखीमपुर का रहने वाला

Encounter with two district police सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से चली फायरिंग में फरार बदमाश को गोली लगी। जिससे वह नीचे गिर पड़ा। सावधानीपूर्वक मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज है। जिसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो फरार चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घटना लंभुआ दियरा पुल के पास की है।