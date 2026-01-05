5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुल्तानपुर

दो जिलों की‌ पुलिस के साथ एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लखीमपुर का रहने वाला

Encounter with two district police सुल्तानपुर में दो जिलों की पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। मृतक लखीमपुर का रहने वाला था। जिसके ऊपर 17 मुकदमे चल रहे थे।

less than 1 minute read
Google source verification

सुल्तानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 05, 2026

सुल्तानपुर एनकाउंटर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Encounter with two district police सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से चली फायरिंग में फरार बदमाश को गोली लगी। जिससे वह नीचे गिर पड़ा। सावधानीपूर्वक मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज है। जिसके ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो फरार चल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। घटना लंभुआ दियरा पुल के पास की है।

लखीमपुर खीरी का रहने वाला

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दो जिलों की पुलिस के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई‌। बदमाश लखीमपुर खीरी के फरधान क्षेत्र का रहने वाला आजम उर्फ तालिब था। जिसे पुलिस ने मार गिराया। पुलिस को जानकारी मिली कि लखीमपुर का एक लाख रुपए का इनामी बदमाश आजम लंभुआ क्षेत्र के दियरा पुल के पास से गुजर रहा है। जो किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है।

लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर की संयुक्त टीम ने घेरेबंदी की और दियारा पुल के पास उसे रोकने की कोशिश की। आजम ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आजम को गोली लगी और वह गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि आजम के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज थे। जिसमें गैंगरेप का भी मामला शामिल है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 10:34 am

Published on:

05 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sultanpur / दो जिलों की‌ पुलिस के साथ एनकाउंटर: एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, लखीमपुर का रहने वाला

बड़ी खबरें

View All

सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिस सिराज को STF ने ठोंका… उसके जनाजे में 4000 लोग पहुंचे; शव देख रोने लगे महिलाएं-बच्चे

सुल्तानपुर

मौसम का तांडव: सुल्तानपुर, बाराबंकी का तापमान 5 डिग्री के नीचे, IMD cold day Alert

कड़ाके की ठंड में आग का सहारा (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
सुल्तानपुर

बीजेपी विधायक की ‘चमत्कारी फोल्डिंग व्हीलचेयर’… बैठने के बाद उठकर चलने लगा दिव्यांग

सुल्तानपुर

Sultanpur News: तीन वर्षीय बच्ची का अपहरण, मचा हड़कंप

सुल्तानपुर

कप्लस के एक्सप्रेस-वे पर रोमांस के हजारों वीडियो रिकॉर्ड किए; पूछताछ में मैनेजर का खुलासा

सुल्तानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.