खून से लथपथ पति-पत्नी और बेटी को अखिलेश यादव ने पहुंचाया अस्पताल, हादसा देख रुकवाया काफिला

अखिलेश यादव अपने चाचा स्वर्गीय राजपाल यादव के घर रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित पारिवारिक समारोह में शामिल होने सैफई से इटावा जा रहे थे। राजपाल यादव का सात महीने पहले निधन हो गया था। इस आयोजन के लिए यादव परिवार इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में एकत्र हो रहा था। अखिलेश के साथ उनके भाई धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, सांसद आदित्य यादव और अखिलेश के बच्चे अर्जुन, टीना और अदिति भी वहां पहुंचे।