खून से लथपथ पति-पत्नी और बेटी को अखिलेश यादव ने पहुंचाया अस्पताल, हादसा देख रुकवाया काफिला

इटावा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक मिशाल पेश की है। सैफई से इटावा जाते समय उन्होंने अपने 50-60 गाड़ियों के काफिले को रुकवाकर सड़क पर घायल पड़े पति-पत्नी और उनकी बेटी को अपनी फ्लीट की एम्बुलेंस से सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया।
हादसा उस समय हुआ जब भरथना थाना क्षेत्र के मंडी रोड निवासी दीपचंद (52), उनकी पत्नी सुनीता (50) और 16 वर्षीय बेटी शिवानी स्कूटी से जसवंतनगर के भैसान गांव अपनी ससुराल जा रहे थे। छिमारा तिराहे पर एक तेज रफ्तार डस्टर कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर तड़प रहे थे। तभी अखिलेश यादव का काफिला वहां से गुजरा।
अखिलेश ने तुरंत काफिला रुकवाया, कार से उतरकर घायलों की हालत देखी और अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भिजवाया। काफिले में मौजूद सैफई के सीओ रामगोपाल शर्मा को घटना की सूचना दी गई। स्थानीय लोगों और काफिले के सदस्यों ने मिलकर डस्टर कार चालक को पकड़ लिया।
अखिलेश यादव अपने चाचा स्वर्गीय राजपाल यादव के घर रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित पारिवारिक समारोह में शामिल होने सैफई से इटावा जा रहे थे। राजपाल यादव का सात महीने पहले निधन हो गया था। इस आयोजन के लिए यादव परिवार इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में एकत्र हो रहा था। अखिलेश के साथ उनके भाई धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, सांसद आदित्य यादव और अखिलेश के बच्चे अर्जुन, टीना और अदिति भी वहां पहुंचे।
सीओ सैफई रामगोपाल शर्मा ने बताया कि डस्टर चालक को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। घायल परिवार को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।