राहुल गांधी हाजिर हों… सुल्तानपुर कोर्ट ने गृहमंत्री को हत्यारा कहने पर किया तलब, 19 को सुनवाई

राहुल पर IPC की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए दंड) में केस दर्ज है, जिसमें दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 20 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट पर पेशी के दौरान राहुल ने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इससे पहले 24 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट के एक अन्य मानहानि केस में दो साल की सजा से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, जो बाद में सजा निलंबित होने पर बहाल कर दी गई।