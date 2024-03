टिकट कटने के तुरंत बाद सपा नेता एसटी हसन की प्रतिक्रिया आई सामने, बोले- पार्टी के मालिक हैं तो…

Submitted by:

Lok Sabha Election 2024: मुरादाबाद सीट से सपा ने रुचि वीरा को टिकट दिया है। आज रुचि ने नामांकन भरा। बीते दिन सपा नेता एसटी हसन ने इस सीट से पर्चा भरा था। अब टिकट कटने के बाद हसन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

SP leader ST Hasan reaction came after ticket was announced