Political Protest: पंचायत चुनाव में देरी पर सपा का प्रदर्शन, हजरतगंज में सरकार के खिलाफ विरोध

Political Protest in Lucknow : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस के बीच राजधानी लखनऊ में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और जल्द चुनाव कराने की मांग की।