Political Protest: पंचायत चुनाव में देरी पर सपा का प्रदर्शन, हजरतगंज में सरकार के खिलाफ विरोध

हजरतगंज चौराहे पर कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (फोटो सोर्स : फाइल फोटो )
Political Protest in Lucknow : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस के बीच राजधानी लखनऊ में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पंचायत चुनाव में हो रही देरी के विरोध में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और जल्द चुनाव कराने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “पंचायत चुनाव लेट हुआ, भाजपा पूरी तरह फेल” जैसे नारों वाले पोस्टर हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव में देरी कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
राजधानी के व्यस्ततम चौराहों में से एक हजरतगंज चौराहा प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि, प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित भी हुआ, जिसे बाद में पुलिस प्रशासन ने नियंत्रित कर लिया।
सपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएं और किसी भी प्रकार की देरी न की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की धांधली पर रोक लगाई जाए।
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार चुनाव से बचने के लिए बहाने बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह देरी राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की नींव होते हैं। ऐसे में इन चुनावों में देरी से प्रशासनिक और विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है। सपा कार्यकर्ताओं ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होना बेहद जरूरी है, ताकि गांव स्तर पर विकास कार्य प्रभावित न हों।
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। हजरतगंज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी भी प्रकार की बड़ी अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली।
सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं की गई, तो उनका विरोध और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है और जरूरत पड़ने पर प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा।
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