चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर सपा सांसद का तंज, बोले- विपक्ष के सवालों का नहीं दिया जवाब

उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं। सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कई जिलों तक जाएगी। 19 अगस्त को उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी बिहार से दिल्ली लौटेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर उनकी उपस्थिति में बैठक की जाएगी और चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी।