चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर सपा सांसद का तंज, बोले- विपक्ष के सवालों का नहीं दिया जवाब

सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्क्रिप्ट पढ़ी और अपनी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब दे, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने चाहिए थे।
एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस के खाटी सदस्य को उम्मीदवार बनाया गया है।
सांसद ने एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दलों को नसीहत दी है कि जब उम्मीदवार का चयन भाजपा को ही करना है तो एनडीए में उनकी कोई वास्तविक अहमियत है या नहीं? उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, तो एनडीए में शामिल दलों को विचार करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं। सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कई जिलों तक जाएगी। 19 अगस्त को उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी बिहार से दिल्ली लौटेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर उनकी उपस्थिति में बैठक की जाएगी और चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी।