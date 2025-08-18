Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर सपा सांसद का तंज, बोले- विपक्ष के सवालों का नहीं दिया जवाब

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने रविवार को हुई चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर तंज कसते हुए कहा कि वे उम्मीद कर रहे थे कि आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 18, 2025

samajwadi party MP

सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्क्रिप्ट पढ़ी और अपनी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब दे, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने चाहिए थे।

'RSS के खाटी सदस्य को बनाया गया प्रत्याशी'

एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस के खाटी सदस्य को उम्मीदवार बनाया गया है।

'एनडीए में शामिल दलों को करना चाहिए विचार'

सांसद ने एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दलों को नसीहत दी है कि जब उम्मीदवार का चयन भाजपा को ही करना है तो एनडीए में उनकी कोई वास्तविक अहमियत है या नहीं? उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, तो एनडीए में शामिल दलों को विचार करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं। सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कई जिलों तक जाएगी। 19 अगस्त को उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी बिहार से दिल्ली लौटेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर उनकी उपस्थिति में बैठक की जाएगी और चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर सपा सांसद का तंज, बोले- विपक्ष के सवालों का नहीं दिया जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.