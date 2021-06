वार्ड में प्ले स्टेशन, यूपी में तैयार हो रहा खास तरह का पीडियाट्रिक आईसीयू, जानें क्या कुछ होगा अलग

Special Pediatric ICU made for children prepration for third wave. कोरोना की तीसरी लहर (Covid-19) की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए खास तरह का पीकू यानी कि पीडियाट्रिक आईसीयू (Pediatric ICU) तैयार किया गया है। यह ऐसा वार्ड है जिसमें बच्चों का मन लगाए रहने के लिए कार्टून कैरेक्टर्स, प्ले स्टेशन एरिया आदि बनाए गए हैं।