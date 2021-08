यूपी में सिर्फ पांच दिन खुलेंगे विद्यालय, दो पाली में आना होगा स्कूल

Students will go to School Five days per week- सोमवार 16 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। 9वीं से 12वीं के छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। महामारी के बीच एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में शासन ने पढ़ाई के साथ-साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया है।