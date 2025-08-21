Suicide: महानगर पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की आत्महत्या: अधिकारी की डांट से टूटा 21 वर्षीय अंकित, विभाग में हड़कंप

सूत्रों के अनुसार बीते दिनों मुख्य निरीक्षक (सीआई) दिलीप पांडेय और प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ सचिन चौबे ने महानगर पोस्ट ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कार्य में कुछ कमियों को लेकर अंकित को वरिष्ठ अधिकारियों से डांट खानी पड़ी। सहकर्मियों के मुताबिक, डांट पड़ने के बाद अंकित काफी उदास रहने लगा था और उसने कई बार यह बात जताई थी कि वह मानसिक रूप से दबाव में है।