Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Suicide: महानगर पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की आत्महत्या: अधिकारी की डांट से टूटा 21 वर्षीय अंकित, विभाग में हड़कंप

Suicide GDS: लखनऊ के महानगर पोस्ट ऑफिस में 21 वर्षीय ग्रामीण डाक सेवक अंकित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हाल ही में हुए निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की डांट और मानसिक दबाव से परेशान अंकित ने यह कदम उठाया। घटना से विभाग में हड़कंप है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 21, 2025

वरिष्ठों की डांट से परेशान जीडीएस ने पोस्ट ऑफिस में फांसी लगाई, विभाग में हड़कंप (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)
वरिष्ठों की डांट से परेशान जीडीएस ने पोस्ट ऑफिस में फांसी लगाई, विभाग में हड़कंप (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

Suicide Harassment Case: लखनऊ के महानगर पोस्ट ऑफिस से गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। हरियाणा के रहने वाले 21 वर्षीय ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) अंकित ने पोस्ट ऑफिस परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की डांट और लगातार मानसिक दबाव से परेशान होकर अंकित ने यह कदम उठाया।

हाल ही में हुआ था लखनऊ में तबादला

अंकित मूल रूप से हरियाणा का निवासी था और कुछ समय पहले ही उसकी नियुक्ति लखनऊ के महानगर पोस्ट ऑफिस में हुई थी। परिजनों का कहना है कि अंकित बेहद मेहनती और संवेदनशील स्वभाव का युवक था। नौकरी में नए होने के कारण वह पहले ही काम के बोझ और अपेक्षाओं को लेकर तनाव में था।

ये भी पढ़ें

पूर्व CM कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर CM योगी की श्रद्धांजलि, अलीगढ़ में ‘हिंदू गौरव दिवस’ का आयोजन
लखनऊ
कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि ( फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

निरीक्षण के दौरान डांट से बढ़ा तनाव

सूत्रों के अनुसार बीते दिनों मुख्य निरीक्षक (सीआई) दिलीप पांडेय और प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ सचिन चौबे ने महानगर पोस्ट ऑफिस का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान कार्य में कुछ कमियों को लेकर अंकित को वरिष्ठ अधिकारियों से डांट खानी पड़ी। सहकर्मियों के मुताबिक, डांट पड़ने के बाद अंकित काफी उदास रहने लगा था और उसने कई बार यह बात जताई थी कि वह मानसिक रूप से दबाव में है।

गुरुवार सुबह पोस्ट ऑफिस में फांसी

गुरुवार सुबह पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले ही अंकित ने परिसर के एक हिस्से में रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। जब सहकर्मी पहुंचे तो उसे लटका देख अफरा-तफरी मच गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची महानगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मानसिक उत्पीड़न का आरोप, कर्मचारियों में आक्रोश

अंकित के परिजनों और सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों की फटकार और अनुचित व्यवहार ने अंकित को मानसिक रूप से तोड़ दिया। कर्मचारियों में आक्रोश है और वे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पुलिस जांच में जुटी, होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि अंकित पर मानसिक दबाव बनाने में किन लोगों की भूमिका रही। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मानसिक स्वास्थ्य पर उठे सवाल

यह घटना सरकारी और डाक विभाग में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य दबाव पर गंभीर सवाल उठाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि नई नियुक्तियों के दौरान अधिकारियों को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि डांट-डपट से उनका मनोबल गिराना चाहिए।

परिजनों की मांग – हो न्याय

अंकित के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा कि उनका बेटा मेहनती था, लेकिन अधिकारियों के व्यवहार ने उसे जीने नहीं दिया। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

विभाग की सफाई

डाक विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। अगर किसी की लापरवाही या दबाव डालने की बात सामने आती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

नौकरी का तनाव और आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं

इस घटना ने फिर यह साबित किया है कि नौकरी का अत्यधिक तनाव और वरिष्ठों के अनुचित व्यवहार के कारण युवा कर्मचारी मानसिक दबाव में आ जाते हैं। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें काम के बोझ और उत्पीड़न से तंग आकर कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली।

ये भी पढ़ें

UP Farmer Registry: किसानों की 100% रजिस्ट्री का लक्ष्य: 16 सितम्बर से यूपी में विशेष अभियान, बिजनौर सबसे आगे
लखनऊ
बिजनौर सबसे आगे, पिछड़े जिलों पर रहेगा विशेष फोकस, जिलाधिकारी करेंगे प्रतिदिन समीक्षा (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Suicide: महानगर पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की आत्महत्या: अधिकारी की डांट से टूटा 21 वर्षीय अंकित, विभाग में हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.