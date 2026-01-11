Sunshine Returns: कई दिनों बाद लखनऊ में खिली धूप, कोहरे और ठंड से राहत, अगले पांच दिन अलर्ट नहीं

पिछले एक सप्ताह से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा था। सुबह और देर रात को दृश्यता बेहद कम हो जाती थी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी और कई जगहों पर जाम की स्थिति बन जाती थी। रेल यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही थीं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर देखने को मिला। अस्पतालों में सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई थी।