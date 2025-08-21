खुशखबरी : यूपी के 45 हजार पीआरडी जवानों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पुलिस और होमगार्ड के बराबर मिलेगा वेतन

वकील विनोद शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि सभी जवान होमगार्ड एक्ट बनने से पहले से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों ने समान वेतन को लेकर इलाहाबाद और नैनीताल हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों का काम एक जैसा ही है, इसलिए समान वेतन दिया जाए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी जवानों के हक में फैसला सुनाया है।