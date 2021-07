कांवड़ यात्रा को इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार को नोटिस

Supreme Court issues notice to UP Government for allowing Kaawan Yatra- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 25 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा (Kaawan Yatra) को इजाजत देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई तक इससे संबंधित जवाब मांगा है।