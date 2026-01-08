‘अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा…’ गिरफ्तारी पर रोक के बाद पहली बार बोली सिंगर नेहा सिंह राठौर

Neha Singh Rathore News: भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर पर चल रहे राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दिया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित पोस्ट करने का नेहा सिंह राठौर पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेहा सिंह ने पहली बार इस फैसले पर बोला है। उन्होंने कहा है कि , "मैंने अभी ऑर्डर नहीं पढ़ा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरी गिरफ्तारी पर रोक का है। यह मेरे लिए अच्छी खबर है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं। जब मुझे दूसरा नोटिस आया तब मैं विवेचक के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। उस दिन सूर्यास्त हो गया था तो मेरा बयान दर्ज नहीं हो पाया लेकिन आगे जो भी प्रक्रिया होगी, मैं उसमें सहयोग करूंगी…"