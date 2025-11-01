स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला! बोले- जय श्रीराम के नारे को मस्जिद तोड़ने का औजार बनाया, योगी सरकार पर दलित-मुस्लिम उत्पीड़न के आरोप

Swami Prasad Maurya attacks Yogi government: लखनऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जय श्रीराम और जय बजरंगबली जैसे धार्मिक जयकारों को अब मुस्लिम समाज के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर तोड़फोड़ करने का औजार बना दिया गया है। मौर्य बोले कि राज्य में सांप्रदायिक ताकतें खुलकर सक्रिय हो चुकी हैं और आतंक जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। उनका कहना था कि इन घटनाओं से समाज में भय और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है।