UP STF की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की जीएसटी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 गिरफ्तार

UP STF Busts ₹500 Crore GST Evasion Racket: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) को एक बड़ी और अहम सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बोगस फर्मों का पंजीकरण कर फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल के माध्यम से करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी करने वाले एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एसटीएफ ने गिरोह के आठ सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और फर्जीवाड़े से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। एसटीएफ की इस कार्रवाई को हाल के वर्षों में जीएसटी चोरी के मामलों में सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जा रहा है।