महज 3000 हजार रुपए में कुकर से बम बना रहे थे आतंकी, रिक्शे की पुरानी बैटरी से घातक बम बना रहा था मिनहाज

Terrorists were making bombs with cookers for 3000 thousand rupees- राजधानी लखनऊ में गिरफ्तार किए गए अलकायदा के दो आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि वह 15 अगस्त से पहले यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश में थे। अलकायदा के इन दोनों संदिग्ध आतंकी सीरियल ब्लास्ट कर यूपी को दहलाने चाहते थे।