यूपी में इस बार हर घर-जल दीवाली का होगा आयोजन, ढाई से तीन करोड़ दीए जलाने का लक्ष्य

दीवाली पर हर घर-जल दीवाली का आयोजन किया जाएगा। ये त्योहर वह परिवार मनाएंगे, जिनके घरों में घर-घर नल का जल मुहिम के तहत नल से जल पहुंच चुका है।

उत्तर प्रदेश में इस बार हर घर-जल दीवाली का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत प्रदेश के 51 लाख घरों में दीवाली से पहले दीयों को जगमगाया जाएगा। इसके लिए घरों में ढाई से तीन करोड़ दीए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी गांव-गांव जाएंगे और त्योहार का हिस्सा बनेंगे। दरअसल, ये त्योहर वह परिवार मनाएंगे, जिनके घरों में नल से जल पहुंच चुका है। इस आयोजन को नाम दिया गया है हर घर, जल दीवाली। अयोजन के तहत गांव के पंचायत भवन पर कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें लोगों को जल का महत्व बताया जाएगा। साथ ही ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया जाएगा।

This time every house water Diwali will be organized in UP