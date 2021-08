इकाना स्टेडियम में सम्मानित होंगे टोक्यो ओलंपियंस, पूरे देश से खिलाड़ी आएंगे लखनऊ, भव्य होगा आयोजन

Tokyo Olympians Will be Honoured by CM Yogi In Lucknow Ekana Stadium- टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारत का डंका बजाने वाले सभी खिलाड़ियों का गुरुवार 19 अगस्त को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में सम्मान किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सम्मानित करेंगे।