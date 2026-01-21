21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

ब्लेड निकाली काट दिया गला…तड़प-तड़पकर मौत, बाइक पर बैठकर जा रहे थे दो दोस्त

Brutal Throat Slit Murder in Lucknow : लखनऊ में चलती बाइक पर दोस्त ने एक दोस्त का गला रेत दिया। मृतक की पहचान प्रदीप के रूप में हुई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 21, 2026

लखनऊ में चलती बाइक पर रेता दोस्त का गला, PC- Patrika

लखनऊ : दो दोस्त और एक बाइक। लखनऊ की गुलजार सड़कें…बाइक फर्राटा भर रही थी। दोनों दोस्त गप्पे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाइक के हैंडल में एक पन्नी लटक रही थी उसमें कवाब पराठे थे। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। लेकिन, पीछे बैठे दोस्त के मन में एक टीस थी। इसी टीस के चलते पीछे वाले दोस्त ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और बेरहमी से बाइक चला रहे दोस्त का गला रेत दिया। गले पर ब्लेड चलते ही बाइक चला रहा दोस्त तुरंत नीचे सड़क पर गिर गया और तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है।

मृतक की पहचान प्रदीप (निवासी उतरठिया गांव, PGI) के रूप में हुई है। वह पत्नी पूजा और चार साल के बेटे के साथ किराए के मकान में रहता था। मूल रूप से दंपती कानपुर के रहने वाले थे। प्रदीप ऑटो चालक था और परिवार का पालन-पोषण करता था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद जब पत्नी पूजा वहां पहुंची तो पति का शव देखकर बदहवास हो गई और शव के पास बैठकर चीखने-चिल्लाने लगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

दोस्त पर हत्या का शक, अवैध संबंध बने वजह?

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रदीप के पीछे बाइक पर बैठे उसके दोस्त तीरथ ने ही हत्या की। बताया जा रहा है कि तीरथ का प्रदीप के घर आना-जाना था, इसी दौरान उसका प्रदीप की पत्नी पूजा से प्रेम प्रसंग हो गया। प्रदीप ने इसका विरोध किया था, जिससे तीरथ उससे रंजिश रखने लगा।

मंगलवार रात तीरथ ने कथित तौर पर मौका पाकर चलती बाइक पर पीछे से प्रदीप का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई।

खून से सनी बाइक और पॉलिथीन बरामद

घटनास्थल पर प्रदीप की बाइक खड़ी मिली, जिस पर चारों ओर खून फैला हुआ था। बाइक के हैंडल पर बंधी एक पॉलिथीन भी खून से सनी मिली, जिसमें कुछ रोल लिपटे हुए थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन रोल का हत्या से कोई संबंध है या नहीं।

पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 04:47 pm

Published on:

21 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ब्लेड निकाली काट दिया गला…तड़प-तड़पकर मौत, बाइक पर बैठकर जा रहे थे दो दोस्त

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Pravin Togadia Social Video: स्कूल में प्रवीण तोगड़िया का शपथ कार्यक्रम बना विवाद का कारण,जानिए वजह

छात्रों को आत्मरक्षा के नाम पर शारीरिक हिंसा के लिए प्रेरित करने के आरोप, शिक्षा जगत में चिंता    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
यूपी न्यूज

‘सही से 4 सवाल पूछ लो तो केस दर्ज हो जाता है’, भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर बोलीं-अब लडूंगी

bhojpuri folk singer neha singh rathore reacts to legal action against her know what she said
लखनऊ

‘….ठेकेदारों संग जिम्मेदार अफसर भी नपेंगे’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का क्या है बयान?

keshav prasad maurya said contractors and responsible officers will held accountable for delay in projects
लखनऊ

राहत की खबर! बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली

prepaid meter users will not have their electricity cut for three days after balance is exhausted lucknow
लखनऊ

मेरा निकाह करा दो…150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिसवाले समझाने में जुटे

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.