ब्लेड निकाली काट दिया गला…तड़प-तड़पकर मौत, बाइक पर बैठकर जा रहे थे दो दोस्त

लखनऊ : दो दोस्त और एक बाइक। लखनऊ की गुलजार सड़कें…बाइक फर्राटा भर रही थी। दोनों दोस्त गप्पे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाइक के हैंडल में एक पन्नी लटक रही थी उसमें कवाब पराठे थे। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। लेकिन, पीछे बैठे दोस्त के मन में एक टीस थी। इसी टीस के चलते पीछे वाले दोस्त ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और बेरहमी से बाइक चला रहे दोस्त का गला रेत दिया। गले पर ब्लेड चलते ही बाइक चला रहा दोस्त तुरंत नीचे सड़क पर गिर गया और तड़प-तड़पकर उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है।