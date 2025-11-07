UP ATS AQIS Terror Link: 4000 पाक नंबरों से जुड़ा बिलाल, अलकायदा संग भारत में बड़े आतंकी हमलों की रच रहा था साजिश

UP ATS Busts Major AQIS Terror Link: उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए सहारनपुर निवासी बिलाल खान से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिलाल अल कायदा इन इंडिया सब-कांटिनेंट (AQIS) के पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में था और भारत में आतंकी हमले की योजनाओं पर काम कर रहा था। एटीएस ने 4 नवंबर को उसे रिमांड पर लिया, जिसके बाद मिले डिजिटल सबूतों और मोबाइल डाटा एनालिसिस में पता चला कि बिलाल करीब 4000 पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों से संपर्क में रहकर सक्रिय आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ था। उसकी भूमिका केवल संवाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जमीन पर ‘हिंसात्मक जिहाद’ करने की योजना बना रहा था, जिसका उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर शरिया शासन स्थापित करना था।

