Delhi Blast Case: दिल्ली धमाका केस में UP ATS की कार्रवाई तेज, NIA इनपुट पर 10 से अधिक डॉक्टरों से पूछताछ

सूत्र बताते हैं कि जिन डॉक्टरों से पूछताछ की गई है, वे बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों से हैं। इन डॉक्टरों में विभिन्न विशेषज्ञता के लोग शामिल हैं, जिनमें जनरल फिजिशियन, सर्जन और कुछ लैब संचालक भी बताए जा रहे हैं। एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि संदिग्ध मुजम्मिल, शाहीन और आदिल के साथ उनका संपर्क किस प्रकृति का था। क्या यह सामान्य चिकित्सा उपचार से जुड़ा संपर्क था या किसी गंभीर साजिश के मद्देनजर कोई आय-व्यय, मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी रिपोर्ट, अथवा पहचान छिपाने से जुड़ा पहलू इसमें छिपा है। पूछताछ के दौरान कई डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास ये लोग सामान्य मरीज के रूप में आए थे, जबकि कुछ के बारे में एजेंसियों को संदेह है कि संपर्क की अवधि और बारंबारता सामान्य नहीं मानी जा सकती।