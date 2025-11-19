Patrika LogoSwitch to English

यूपी ATS की निगरानी में 8 जिलों के मदरसे, पढ़ने वाले बच्चों, मौलवी और मैनेजमेंट सबकी जानकारी मांगी

दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस ने अब छानबीन तेज कर दी है। एटीएस ने यूपी के 8 जिलों के मदरसों की पूरी जानकारी मांगी। यहां के समाज कल्याण विभाग को पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले मौलवी और मैनेजमेंट की जानकारी मुख्यालय को भेजनी होगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 19, 2025

यूपी ATS ने अब 8 जिलों के मदरसों की पूरी जानकारी मांगी है। PC- IANS

लखनऊ : दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस पूरी तरह से चौकन्नी है। एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (यूपी एटीएस) ने मदरसों को लेकर सख्त कदम उठाया है। लखनऊ स्थित एटीएस मुख्यालय ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा है। इस पत्र में हर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों की पूरी डिटेल मांगी गई है।

पूरी डिटेल भेजनी होगी मुख्यालय

हर व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूरा पता और मोबाइल नंबर सहित सारी जानकारी जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है। खासकर प्रयागराज जिले के सभी मदरसों की पूरी लिस्ट और विस्तृत जानकारी एटीएस की प्रयागराज यूनिट को सबसे पहले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी सात जिलों की रिपोर्ट भी जल्द मुख्यालय भेजनी होगी।

इनपुट के आधार मांगे दस्तावेज

एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ खुफिया इनपुट मिले थे, जिनमें कुछ मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई गई थी, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह कवायद की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि ज्यादातर मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं और यह सिर्फ सत्यापन का काम है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव मान रहे हैं।

प्रयागराज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि उनके विभाग ने सभी मदरसों को नोटिस भेज दिया है और अगले कुछ दिनों में पूरी सूची एटीएस को सौंप दी जाएगी। इसी तरह बाकी जिलों में भी काम तेजी से चल रहा है।

मौके पर जाकर सत्यापन भी कर सकती है ATS

एटीएस ने स्पष्ट किया है कि अभी सिर्फ जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके बाद जरूरत पड़ी तो मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। फिलहाल, किसी मदरसे पर कोई छापा या सीधी कार्रवाई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह नियमित सुरक्षा जांच का हिस्सा है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है।

बीजेपी प्रवक्ता का आया बयान

बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान गलत काम करेगा और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप देश हित में काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर किसी मदरसे से आतंकवादी पकड़े जाते हैं या मदरसे में आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मदरसों को बंद किया जाएगा।

(Source - IANS)

Updated on:

19 Nov 2025 08:17 pm

Published on:

19 Nov 2025 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी ATS की निगरानी में 8 जिलों के मदरसे, पढ़ने वाले बच्चों, मौलवी और मैनेजमेंट सबकी जानकारी मांगी

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

