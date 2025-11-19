UP News : सहारनपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 303 लोग गिरफ्तार

UP News सहारनपुर में पुलिस अब तक 303 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, यूपी के इस शहर में नशाखोरी चरम पर है ! यहां तेजी से युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे। ऑपरेशन सवेरा के तहत 303 लोगों की गिरफ्तारी का ग्राफ इस बात की वकालत करता है कि सहारनपुर में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। पकड़े गए इन लोगों से पुलिस ने करीब 20 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यह 20 करोड़ रुपये किसी मां के बटुए, पिता की जेब या भाई के पर्स से जाने थे। पुलिस ने इन रुपयों को तो बचा लिया लेकिन अपने बच्चों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योकि अगर एक बार भी आपका बच्चे को इस नशे की लत लग गई तो समझ लीजिए आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा।