सहारनपुर

घर बैठे सर्विलांस पर लगाएं अपना खोया हुआ मोबाइल फोन, तरीका बता रही हैं IPS सिमरन सिंह

Mobile Phone खोए हुए या चोरी गए फोन की जानकारी को CEIR पोर्टल पर अपलोड करने से चोरी गया फोन मिल जाता है।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Jan 03, 2026

IPS Simran Singh

IPS सिमरन सिंह

Mobile Phone अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया तो अब आप उसे घर बैठे सर्विलांस यानी ट्रैस पर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं जैसे ही आप अपने फोन को सर्विलांस ( CEIR रजिस्टर्ड करेंगे ) पर लगाएंगे तो यहां से आपका काम खत्म हो जाएगा और पुलिस का काम शुरू हो जाएगा। यानी अब पुलिस आपका फोन तलाशेगी। सिर्फ तलाशेगी ही नहीं बल्कि तलाशकर आपको फोन करेगी और आपका फोन आपको दिलवाएगी भी।

सहारनपुर में मिले 51 लाख के मोबाइल फोन

इसी पोर्टल की मदद से सहारनपुर पुलिस ने हाल ही बड़ी संख्या में चोरी गए और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन सभी को उनके मालिकों को वापस किया गया। इस दौरान IPS सिमरन सिंह ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस थाने नहीं जा पाया है जाने में परेशानी है तो वह घर बैठे ही भारत सरकार की ओर से जारी पोर्टल CEIR पर अपने खोए हुए या चोरी हुए फोन की डिटेल दर्ज कर दें। इससे पुलिस उनके फोन तलाश कर देगी।

CEIR पोर्टल पर अपलोड करनी होगी मोबाइल की डिटेल

चोरी हुए या खो गए मोबाइल फोन को तलाशने के लिए भारत सरकार की ओर से एक CEIR पोर्टल बनाया गया है। इसे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर या केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल कहा जाता है। यह पोर्टल कई तरह से लाभदायक है। इस पोर्टल पर पुराना फोन खरीदते समय उसे भी चेक कर सकते हैं कि वह चोरी का तो नहीं है। इसके साथ ही अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो इस पोर्टल पर आपको अपने मोबाइल की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका खोया हुआ मोबाइल फोन रजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद देश में कहीं भी आपका मोबाइल फोन होगा तो सीधे आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा।

ऐसे करें डाटा अपलोड ( Mobile Phone )

सभी मोबाइल फोन में एक IMEI नंबर होता है। यह नंबर फोन के डब्बे पर लिखा होता है। अगर आपके पास मोबाइल फोन का डब्बा नहीं है तो पहले ही आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर लिखकर रख लें। कभी भी आपका मोबाइल फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो इसके लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन पर लिखित में एक शिकायत देंकर सबसे पहले अपना सिमकार्ड बंद करवा दें। इसके बाद CEIR पोर्टल पर जाएं। इसे आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में खोल सकते हैं। इसके बाद पोर्टल में अलग-अलग कॉलम होंगे यहां चोरी या खो गए मोबाइल फोन वाले कॉलम की विंडों पर क्लिक करें। इसके बाद जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर उसे भर दें। इसके बाद आपको मैसेज मिलेगा।

