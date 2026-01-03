घर बैठे सर्विलांस पर लगाएं अपना खोया हुआ मोबाइल फोन, तरीका बता रही हैं IPS सिमरन सिंह

चोरी हुए या खो गए मोबाइल फोन को तलाशने के लिए भारत सरकार की ओर से एक CEIR पोर्टल बनाया गया है। इसे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर या केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल कहा जाता है। यह पोर्टल कई तरह से लाभदायक है। इस पोर्टल पर पुराना फोन खरीदते समय उसे भी चेक कर सकते हैं कि वह चोरी का तो नहीं है। इसके साथ ही अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो इस पोर्टल पर आपको अपने मोबाइल की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका खोया हुआ मोबाइल फोन रजिस्टर्ड हो गया है। इसके बाद देश में कहीं भी आपका मोबाइल फोन होगा तो सीधे आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा।