Pankaj Chaudhary: लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का नया ठिकाना, मंत्री बंगले में शिफ्ट से बढ़ी हलचल

Pankaj Chaudhary UP BJP President Minister's Bungalow: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम बदलाव के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जल्द ही राजधानी लखनऊ में नए आवास में शिफ्ट होने जा रहे हैं। यह आवास ए-6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित एक बड़ा मंत्री बंगला है, जो पहले समाजवादी पार्टी के यूथ कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब इस बंगले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निवास और गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है।