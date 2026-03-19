Pankaj Chaudhary: लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का नया ठिकाना, मंत्री बंगले में शिफ्ट से बढ़ी हलचल

लखनऊ में भाजपा संगठन को नई मजबूती: सियासी हलचल तेज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Pankaj Chaudhary UP BJP President Minister's Bungalow: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम बदलाव के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जल्द ही राजधानी लखनऊ में नए आवास में शिफ्ट होने जा रहे हैं। यह आवास ए-6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित एक बड़ा मंत्री बंगला है, जो पहले समाजवादी पार्टी के यूथ कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब इस बंगले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निवास और गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है।
करीब एक बीघा में फैले इस बंगले की विशेषता इसका विशाल परिसर और पीछे बना बड़ा हॉल है, जो इसे राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है। जानकारी के अनुसार पंकज चौधरी नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस नए आवास में शिफ्ट होंगे, जिसे पार्टी के लिए भी शुभ संकेत माना जा रहा है।
यह बंगला पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे कपिल देव अग्रवाल को आवंटित था। अब उनके लिए विभूतिखंड स्थित मंत्री आवास का 25 नंबर बंगला निर्धारित किया गया है, जहां वे जल्द ही स्थानांतरित हो जाएंगे। इस फेरबदल को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपने लिए तीन अन्य बंगले भी देखे थे, लेकिन अंततः उन्होंने इसी बंगले को चुना। इसके पीछे मुख्य कारण इसका बड़ा परिसर, बैठक के लिए उपयुक्त हॉल और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यहां से पार्टी की बैठकों, रणनीति निर्माण और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बंगले के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का कार्यालय स्थित है। ऐसे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं का एक ही परिसर में होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे न केवल सियासी हलचल बढ़ेगी, बल्कि यह प्रतिस्पर्धा और सक्रियता को भी नई दिशा दे सकता है।
सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी का लखनऊ में इस तरह का केंद्रीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आवास चुनना उनकी सक्रिय कार्यशैली का संकेत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक पार्टी की पकड़ बढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहेंगे।
बंगले का बड़ा हॉल पार्टी बैठकों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यकर्ता संवाद के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा, मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां पहुंचना भी आसान है, जिससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह स्थान सुविधाजनक रहेगा। इस लिहाज से यह बंगला न केवल एक आवास, बल्कि भाजपा के लिए एक मिनी संगठनात्मक केंद्र के रूप में भी काम कर सकता है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कदम भाजपा के लखनऊ में बढ़ते प्रभाव और संगठनात्मक विस्तार को दर्शाता है। राजधानी में मजबूत उपस्थिति किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, और इस नए आवास के जरिए भाजपा अपने संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
नवरात्र के दौरान इस नए बंगले में प्रवेश को भी शुभ माना जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है और इसे संगठन के लिए सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यहां से कई महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां संचालित होने की संभावना जताई जा रही है।
कुल मिलाकर, पंकज चौधरी का इस नए बंगले में शिफ्ट होना सिर्फ एक आवास परिवर्तन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे भाजपा की संगठनात्मक ताकत को मजबूती मिलने के साथ-साथ लखनऊ के सियासी माहौल में भी नई हलचल देखने को मिल सकती है।
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