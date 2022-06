UP Board Result 2022: हाईस्कूल का रिजल्ट हुआ जारी, लड़कियों का जलवा, फटाफट यहां देखें रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकरिक वेबासइट पर देख सकते हैं। एक बार पिर लड़कियों ने फहराया परचम।

लखनऊ Updated: June 18, 2022 02:24:20 pm

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश के बोर्ड छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in में तुरंत देख सकते हैं। यदि वेबसाइट में रिजल्ट नहीं खुल रहा है तो संदेश के जरिए भी परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए एसएमएस – UP 10 या 12 और रोल नंबर लिख‍कर इसे 56263 नंबर पर भेजना होगा। हाईस्कूल में 91.60 छात्राएं पास हुईं। जबकि छात्र 85.25 ही पास हुए।

UP Board 10th Result Out Soon on upmspeduin

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 में हाईस्कूल में कुल 27,81,654 पंजीकृत कराया था। इतने परीक्षार्थियों में से 25,25007 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इन्होंने अपने विषयों की परीक्षाएं दी। हाईस्कूल में प्रदेशभर में कुल 2,56,647 छात्र-छात्राएं अनुपस्थित रहे। अभी टॉपर और अधिकतम नंबरों की जानकारी नही हैं। ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां पर नजर आ रहे डाउनलोड मार्कशीट के ऑप्शन पर क्लिक करें। हाईस्कूल में से आपने जो परीक्षा दी थी उसके विकल्प को चुनें। इसके बाद अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। अब अपना रोल नंबर डालें और मार्कशीट डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने होगा। मार्कशीट को डाउनलोड करने के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लें। आप उसकी प्रिंटआउट कॉपी निकलवा सकते हैं। एसएमएस से दिखेगा परिणाम यूपी बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए हाईस्कूल के परीक्षार्थी एसएमएस के माध्यम से भी अपना परीक्षा परिणाम आसानी से देख सकते हैं। परिणाम घोषित होते ही यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस भेजना होगा। यूपी बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नंबर से UP10 लिखकर 56263 पर भेजें। मार्कशीट आपको एसएमएस पर प्राप्त हो जाएगी। पढ़ना जारी रखे

