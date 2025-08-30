UP Board Exam: कक्षा 10वीं-12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, छात्रों को मिला बड़ा मौका, चेक करें डिटेल

UP board exam 2026 registration date extended: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर संशोधित शेड्यूल देख सकते हैं। नए नोटिस के अनुसार, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2025 तय की गई है, जबकि जमा किए गए शुल्क से संबंधित जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर, 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक है।
बोर्ड ने सिर्फ कक्षा 10 और 12 ही नहीं, बल्कि कक्षा 9 और 11 के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी संशोधित की है। अब पंजीकृत विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण चालान के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर, 2025 होगी। इसके साथ ही, संस्था के प्रधान द्वारा छात्रों का शैक्षणिक डेटा भी 10 सितंबर, 2025 की रात 12 बजे तक आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा।
संस्था प्रमुख द्वारा छात्रों के डेटा जैसे कि नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, जेंडर, विषय और फोटो का सत्यापन 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच किया जाएगा। इस दौरान संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की सभी जानकारी सही और अद्यतन हो।
यदि छात्रों के डेटा में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संस्था प्रमुख द्वारा उसका सुधार और अद्यतन जानकारी को पुनः अपलोड करने का मौका 14 से 20 सितंबर, 2025 तक दिया जाएगा। हालांकि, इस अवधि में किसी भी नए छात्र का पंजीकरण या अपलोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त सूची और ट्रेजरी शीट की प्रति संस्था प्रमुख द्वारा 30 सितंबर 2025 तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को जमा करनी होगी।