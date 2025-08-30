UP Board Exam: कक्षा 10वीं-12वीं की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, छात्रों को मिला बड़ा मौका, चेक करें डिटेल

UP board exam 2026 registration date extended: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर संशोधित शेड्यूल देख सकते हैं। नए नोटिस के अनुसार, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2025 तय की गई है, जबकि जमा किए गए शुल्क से संबंधित जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर, 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक है।