यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर पहुंच रही शिकायतें, 10वीं के अंकपत्र पर अंक की जगह क्रॉस, 11वीं में हो गए प्रोन्नत

UP Board Marksheet Complaints Regarding Results- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं (UP Board Result)का परिणाम घोषित किया जा चुका है। परिणाम से नाखुश बच्चों ने स्कूल संचालको को शिकायत भेजी है। सोमवार को कार्यालय खुलने पर 29 लोग शिकायत लेकर हेल्प डेस्क पर पहुंचे।