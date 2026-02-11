यूपी बजट 2026-27: यूपी में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम और ऐतिहासिक 10वां बजट विधानसभा में पेश कर रही है। मिशन 2027 की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक-लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर सीधे एक लाख रुपये करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं को हरी झंडी दी गई है।