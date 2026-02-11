11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी बजट 2026-27: यूपी में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार का 10वां और अब तक का सबसे बड़ा (9 लाख करोड़ रुपये) बजट पेश किया। 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आए इस बजट को सरकार का सबसे बड़ा 'दांव' माना जा रहा है, जिसमें युवा, महिला और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Feb 11, 2026

vidhansabha

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम और ऐतिहासिक 10वां बजट विधानसभा में पेश कर रही है। मिशन 2027 की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक-लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर सीधे एक लाख रुपये करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं को हरी झंडी दी गई है।

बजट पेश करने से पहले सदन का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आया। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा गेट पर 'विक्ट्री साइन' दिखाकर आत्मविश्वास जाहिर किया। इससे पहले सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। धार्मिक और रणनीतिक तैयारियों के संगम के साथ पेश किए गए इस बजट को विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार का 'चुनावी मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी बजट 2026-27: यूपी में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की भावना पर आधारित है बजट: CM योगी

cm yogi big statement said up budget 2026 based on safe women capable youth happy farmers live updates
लखनऊ

लड़कियों को शादी पर 1 लाख, 10 लाख रोजगार,14 नए मेडिकल कॉलेज,जानिए और क्या मिला

रिकॉर्ड बजट पेश: यूपी सरकार का विकास ब्लूप्रिंट, रोजगार से स्वास्थ्य और उद्योग तक बड़े ऐलान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Budget 2026 : UP यूपी को मिलेंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान

लखनऊ

यूपी बजट में शायरी का तड़का, वित्त मंत्री की शायरी सुन मुस्कुराए योगी आदित्यनाथ

शायरी के साथ सुरेश खन्ना ने लूट ली महफिल
लखनऊ

UP Budget 2026: यूपी बजट में लड़कियों के लिए स्कूटी तो लड़कों को मिला खास तोहफा! योगी सरकार का बड़ा एलान

up budget 2026 girls got scooties and boys got a special gift live updates
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.