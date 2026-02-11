यूपी बजट 2026-27: यूपी में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम और ऐतिहासिक 10वां बजट विधानसभा में पेश कर रही है। मिशन 2027 की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोक-लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर सीधे एक लाख रुपये करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं को हरी झंडी दी गई है।
बजट पेश करने से पहले सदन का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आया। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा गेट पर 'विक्ट्री साइन' दिखाकर आत्मविश्वास जाहिर किया। इससे पहले सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। धार्मिक और रणनीतिक तैयारियों के संगम के साथ पेश किए गए इस बजट को विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार का 'चुनावी मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग