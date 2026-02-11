UP Budget 2026 LIVE:  लड़कियों को शादी पर 1 लाख, 10 लाख रोजगार,14 नए मेडिकल कॉलेज,जानिए और क्या मिला

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस बजट में 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सरकार ने बेटियों के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की, जिसे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों को भी इससे जोड़ा जाएगा।