अब यूपी में ₹2585 में बिकेगा गेहूं, योगी सरकार ने MSP में की ₹160 की बड़ी बढ़ोतरी

30 मार्च से सरकार गेहूं की खरीद शुरू करेगी और 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि इस वर्ष राज्य में 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। अब गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, जो पिछले वर्ष 2425 रुपये था।