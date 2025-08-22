CM Yogi ने नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा- 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहरी विकास योजनाओं का उद्देश्य केवल सड़कों या भवनों का निर्माण नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, नगर निगमों की आधारभूत संरचना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन और कूड़ा निस्तारण व्यवस्था जैसे विषयों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं होगी। सभी योजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए।