UP Crime: सेंट जोसेफ स्कूल के टीचर की ‘खोटी नजर’; छात्रा का बाथरूम में जाने तक करता था पीछा और फिर..

छात्रा के पिता के मुताबिक, उन्होंने बेटी को कुछ देर बाद रोते हुए स्कूल से निकलते हुए देखा। इस पर जब पिता ने बेटी से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गणित का टीचर मोहित मिश्र उसके साथ 15 दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। छात्रा पर घरवालों से इस बात की जानकारी छिपाने का दबाव भी कुछ टीचर्स ने बनाया। ऐसे सुनकर छात्रा के पिता तुरंत ठाकुर गंज थाने पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी।