UP Crime: सेंट जोसेफ स्कूल के टीचर की ‘खोटी नजर’; छात्रा का बाथरूम में जाने तक करता था पीछा और फिर..

UP Crime: लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के गणित के शिक्षक मोहित मिश्र पर कक्षा-7 की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है। छात्रा के मुताबिक कुछ शिक्षकों ने शिकायत ना करने का दबाव भी उस पर बनाया था।
पुलिस ने छात्रा के पिता के तहरीर पर गुरुवार को आरोपी शिक्षक मोहित मिश्र और अन्य अज्ञात के खिलाफ छेड़छाड़, धमकाने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मामले को लेकर DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि सआदतगंज निवासी 13 साल की छात्रा सेंट जोसेफ स्कूल (बजाज ग्रुप) में पढ़ती है। गुरुवार को छात्रा के पिता छुट्टी होने के बाद उसे स्कूल लेने गए। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे निकल आए, पर छात्रा नहीं निकली। इस पर छात्रा के पिता ने इधर-उधर उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की।
छात्रा के पिता के मुताबिक, उन्होंने बेटी को कुछ देर बाद रोते हुए स्कूल से निकलते हुए देखा। इस पर जब पिता ने बेटी से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि गणित का टीचर मोहित मिश्र उसके साथ 15 दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। छात्रा पर घरवालों से इस बात की जानकारी छिपाने का दबाव भी कुछ टीचर्स ने बनाया। ऐसे सुनकर छात्रा के पिता तुरंत ठाकुर गंज थाने पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी।
गणित के टीचर मोहित मिश्र पर आरोप है कि उसने छात्रा के बाथरूम जाने पर उसका पीछा किया। इसके बाद बाथरूम में जाकर वह लड़की को छूने का प्रयास करता था। DCP की माने तो छात्रा को धमकाने वाले शिक्षकों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। स्कूल के स्टाफ से मामले को लेकर जल्द पूछताछ की जाएगी।
मामले को लेकर प्रबंधक, सेंट जोसेफ स्कूल (बजाज ग्रुप) राजेश अग्रवाल का कहना है कि बच्ची की शिकायत पर CCTV फुटेज को चेक किया गया। उसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है। मामले में FIR दर्ज की गई है। जांच की जा रही है। फिलहाल कोई रोल विद्यालय का नहीं है।