रवि किशन मेरे बाप न बनिए, पवन सिंह को भी लगाई लताड़, खेसारी लाल ने महफिल में BJP नेताओं को लिया आड़े हाथ

इसके बाद कोलकाता में एक स्टेज शो के दौरान खेसारी लाल यादव ने रवि किशन पर जमकर बरसते हुए जवाब दिया। खेसारी ने कहा कि आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। शुक्र मनाइए कि आपका सम्मान करने वाला आपका छोटा भाई है। आपको बाप का दर्जा दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बाप हैं। खेसारी ने आगे कहा कि वे रवि किशन का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उन्हें नीचा दिखाए या बाप बनने की कोशिश करे। खेसारी लाल के इस बयान से मंच पर मौजूद दर्शकों ने भी तालियां बजाईं।