रवि किशन मेरे बाप न बनिए, पवन सिंह को भी लगाई लताड़, खेसारी लाल ने महफिल में BJP नेताओं को लिया आड़े हाथ

Ravi Kishan पर जमकर बरसे खेसारी
Khesari Lal Yadav Viral Video: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। खासकर दो बड़े सितारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच का झगड़ा हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन दोनों के बीच पुरानी रंजिश है और कभी-कभी यह विवाद और भी बड़ा हो जाता है। अब इस विवाद में एक नया नाम जुड़ गया है, भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन।
पिछले दिनों गोरखपुर महोत्सव में रवि किशन ने मंच से बिना नाम लिए कुछ तीखे कमेंट किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले नीचे प्रणाम करते हैं, फिर घुटनों पर आ जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में पवन सिंह भी मौजूद थे। रवि किशन के इस बयान से माहौल गर्म हो गया।
इसके बाद कोलकाता में एक स्टेज शो के दौरान खेसारी लाल यादव ने रवि किशन पर जमकर बरसते हुए जवाब दिया। खेसारी ने कहा कि आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। शुक्र मनाइए कि आपका सम्मान करने वाला आपका छोटा भाई है। आपको बाप का दर्जा दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे बाप हैं। खेसारी ने आगे कहा कि वे रवि किशन का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उन्हें नीचा दिखाए या बाप बनने की कोशिश करे। खेसारी लाल के इस बयान से मंच पर मौजूद दर्शकों ने भी तालियां बजाईं।
खेसारी लाल यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों लोग इसे देख और शेयर कर रहे हैं। लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, जो कह रहे हैं कि खेसारी ने सही जवाब दिया । दूसरी तरफ पवन सिंह और रवि किशन के समर्थक हैं। बता दें कि यह विवाद अभी और गर्म होने वाला है, क्योंकि भोजपुरी के फैंस इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं।
