Russia Visit: भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर रूस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, भारत-रूस संबंधों में नया अध्याय

एलिस्ता में आयोजित यह प्रदर्शनी न केवल रूस के काल्मिकिया गणराज्य के लोगों के लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विश्वभर के बौद्ध समुदाय के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के समान है। काल्मिकिया यूरोप का एकमात्र बौद्ध-बहुल क्षेत्र है, जहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव है। केशव मौर्य ने कहा कि यह प्रदर्शनी द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारत की “सभ्यतागत विरासत” को भी वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। यह भारत को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि और परंपरा का संरक्षक स्थापित करता है। साथ ही यह विश्व में शांति, करुणा और सद्भाव का संदेश फैलाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भगवान बुद्ध के उपदेश मानवता को जोड़ने वाले हैं और इस प्रदर्शनी के माध्यम से यह संदेश रूस सहित पूरे यूरोप में प्रसारित होगा।