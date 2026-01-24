यूपी दिवस-2026 : तीन दिवसीय भव्य महोत्सव, अमित शाह करेंगे उद्घाटन, शुभांशु शुक्ला, अलख पांडेय समेत 5 को मिलेगा गौरव सम्मान

डॉ. हरिओम पंवार (साहित्य एवं सामाजिक चेतना) : बुलंदशहर के बुटना गांव में जन्मे डॉ. हरिओम पंवार मेरठ महाविद्यालय में विधि के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। उनकी कविताएं और रचनाएं सामाजिक चेतना जगाने में मील का पत्थर साबित हुई हैं। प्रमुख कृतियां: काला धन, घाटी के दिल की धड़कन, मैं मरते लोकतंत्र का बयान हूं और बागी हैं हम, इंकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। उन्हें निराला पुरस्कार सहित कई साहित्यिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उनकी रचनाओं से होने वाली आय गरीब बच्चों की शिक्षा और वंचित वर्ग के कल्याण में खर्च की जाती है।