अपराध पर बोलने वाली कांग्रेस ने लखनऊ के हिस्ट्रीशीटर अपराधी सुरेंद्र कालिया को दिया टिकट, बालामऊ से उम्मीदवार घोषित

Updated: January 28, 2022 11:35:32 am

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड क्लीन नहीं है। कांग्रेस ने हिस्ट्रीशीटर सुरेंद्र कालिया को बालामऊ से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। सुरेंद्र कालिया न केवल हिस्ट्रीशीटर रहा है, बल्कि वह 50 हजार का इनामी भी रहा है। कांग्रेस ने हरदोई की 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जबकि 3 विधानसभाओं पर अभी भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करना बाकी है। बहरहाल, कांग्रेस ने सुरेंद्र कालियो को बालामऊ से उम्मीदवार के रूप में उतारा है। बता दें कि सुरेंद्र कालिया जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है और जन अधिकार मंच टिकट के पर बालामऊ से चुनाव लड़ चुका है। इस चुनाव में उसे हारल का सामना करना पड़ा था।

UP Election Congress gave Ticket to Surendra Kaliya from Balamau Seat