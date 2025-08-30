यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सितंबर से बिल में 2.34% की बढ़ोतरी, जानिए पूरा गणित

UP electricity bill hike new transformers increase: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सितंबर महीने की शुरुआत एक नई चिंता लेकर आ रही है। इस बार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2.34 फीसदी तक की अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। दरअसल, यह बढ़ोतरी जून माह के ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में होगी, जो अब सितंबर के बिल में शामिल किया जाएगा।