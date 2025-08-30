Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सितंबर से बिल में 2.34% की बढ़ोतरी, जानिए पूरा गणित

UP Electricity Bill Hike: सितंबर महीने में बिजली बिल 2.34% बढ़ जाएगा क्योंकि जून माह का ईंधन अधिभार शुल्क जोड़ा जाएगा। वहीं, लखनऊ के जानकीपुरम जोन में 85 करोड़ रुपये की योजना से 89 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जिससे करीब 3 लाख उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

लखनऊ

Mohd Danish

Aug 30, 2025

up electricity bill hike new transformers increase
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर | AI Generated Image

UP electricity bill hike new transformers increase: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सितंबर महीने की शुरुआत एक नई चिंता लेकर आ रही है। इस बार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2.34 फीसदी तक की अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। दरअसल, यह बढ़ोतरी जून माह के ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में होगी, जो अब सितंबर के बिल में शामिल किया जाएगा।

मई-जून का अधिभार जुड़ा बिलों में

मई माह का अधिभार शुल्क (0.24%) अगस्त में जुड़े बिलों में आया था। अब जून माह का 2.34% शुल्क सितंबर के बिलों में जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और सितंबर में लगभग 184.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम का यूपी के मौसम पर असर! मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ समेत कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट
मुरादाबाद
up weather alert heavy rain lightning uttar pradesh

उपभोक्ता परिषद का विरोध

विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस वृद्धि का विरोध किया है। उनका कहना है कि निगमों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस है। अगर इस रकम को ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में समायोजित किया जाए तो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

85 करोड़ से सुदृढ़ होगी व्यवस्था

लखनऊ के जानकीपुरम जोन में बिजली तंत्र को बेहतर बनाने के लिए 85 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 2.95 लाख उपभोक्ताओं की बिजली व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है।

नौ उपकेंद्रों पर लगेंगे बड़े ट्रांसफार्मर

योजना के तहत नौ उपकेंद्रों पर 5-5 एमवीए क्षमता वाले अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।

नए ट्रांसफार्मर से होगा फायदा

80 जगहों पर छोटे ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है, जिससे अलग-अलग कॉलोनियों में बिजली संकट कम होगा। दिसंबर से इस काम की शुरुआत होने की संभावना है।

कॉलोनियों में बिजली संकट होगा कम

पुरनिया एवं गोयल उपकेंद्र से जुड़े अलीगंज कॉलोनी में 32 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इनकी क्षमता 250 और 400 केवीए होगी।

किन-किन जगहों पर लगेंगे ट्रांसफार्मर

ट्रांसफार्मर सेक्टर एच महालक्ष्मी स्वीट्स के पास, सेक्टर जी ट्यूबवेल पार्क, जनपथ रोड, डंडहिया मार्केट, पुराना हनुमान मंदिर, एलडीए स्टेडियम, कामायनी पार्क, रामलीला मैदान, पुरनिया क्रॉसिंग, पोस्ट ऑफिस, जच्चा-बच्चा अस्पताल, सांई मंदिर, टेलीफोन स्टैंड, केंद्रीय विद्यालय गेट समेत 32 लोकेशन पर लगाए जाएंगे।

योजना को मिली मंजूरी

पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. अशीष कुमार गोयल ने बताया कि जानकीपुरम जोन के लिए 85 करोड़ की योजना को हरी झंडी दी गई है। इस बजट से उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

अधिकारियों का दावा

जानकीपुरम जोन लेसा के मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने कहा कि दिसंबर से काम शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली संकट से काफी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सितंबर से बिल में 2.34% की बढ़ोतरी, जानिए पूरा गणित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.