यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सितंबर से बिल में 2.34% की बढ़ोतरी, जानिए पूरा गणित

UP electricity bill hike new transformers increase: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सितंबर महीने की शुरुआत एक नई चिंता लेकर आ रही है। इस बार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2.34 फीसदी तक की अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। दरअसल, यह बढ़ोतरी जून माह के ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में होगी, जो अब सितंबर के बिल में शामिल किया जाएगा।
मई माह का अधिभार शुल्क (0.24%) अगस्त में जुड़े बिलों में आया था। अब जून माह का 2.34% शुल्क सितंबर के बिलों में जोड़ा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और सितंबर में लगभग 184.41 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की जाएगी।
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस वृद्धि का विरोध किया है। उनका कहना है कि निगमों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस है। अगर इस रकम को ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में समायोजित किया जाए तो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
लखनऊ के जानकीपुरम जोन में बिजली तंत्र को बेहतर बनाने के लिए 85 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 2.95 लाख उपभोक्ताओं की बिजली व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है।
योजना के तहत नौ उपकेंद्रों पर 5-5 एमवीए क्षमता वाले अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे ओवरलोडिंग की समस्या खत्म होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।
80 जगहों पर छोटे ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है, जिससे अलग-अलग कॉलोनियों में बिजली संकट कम होगा। दिसंबर से इस काम की शुरुआत होने की संभावना है।
पुरनिया एवं गोयल उपकेंद्र से जुड़े अलीगंज कॉलोनी में 32 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इनकी क्षमता 250 और 400 केवीए होगी।
ट्रांसफार्मर सेक्टर एच महालक्ष्मी स्वीट्स के पास, सेक्टर जी ट्यूबवेल पार्क, जनपथ रोड, डंडहिया मार्केट, पुराना हनुमान मंदिर, एलडीए स्टेडियम, कामायनी पार्क, रामलीला मैदान, पुरनिया क्रॉसिंग, पोस्ट ऑफिस, जच्चा-बच्चा अस्पताल, सांई मंदिर, टेलीफोन स्टैंड, केंद्रीय विद्यालय गेट समेत 32 लोकेशन पर लगाए जाएंगे।
पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. अशीष कुमार गोयल ने बताया कि जानकीपुरम जोन के लिए 85 करोड़ की योजना को हरी झंडी दी गई है। इस बजट से उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
जानकीपुरम जोन लेसा के मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने कहा कि दिसंबर से काम शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली संकट से काफी राहत मिलेगी।