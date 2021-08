राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरों को योगी सरकार ने दी राहत, 28 फीसद की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता

UP Government Employees and Pensioners Dearness Allowance at 28Percent- उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार राज्य के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देगी।