5 सालों में प्रदेश के बुनकरों को योगी सरकार देगी बड़ा तोहफा, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से बांटे जाएंगे सोलर लूम

राज्य सरकार बुनकरों को नया तोहफा देने जा रही है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करते हुए जून में लागू किया जाएगा, जिसके तहत यूपी में पांच सालों में एक करोड़ का निवेश लाया जाएगा। विभाग की ओऱ से अगले छह माह तक इस नई योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इससे बुनकरों को ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से 500 सोलर लूम बनाकर भी बुनकरों में बांटे जाएंगे।

UP Government Gift to Weavers Solar Looms will Be Distribted to Them