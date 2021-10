यूपी पुलिस को योगी सरकार का तोहफा, 3044 पदों पर होगा प्रमोशन

UP Government has created total of 3044 posts in Armed Police and PAC- उत्तर प्रदेश सरकार ने दिपावाली (Diwali) से पहले सशस्त्र पुलिस और पीएसी में कुल 3044 पद सृजित किए हैं। इस फैसले के बाद पीएसी/सशस्त्र पुलिस में कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत जवानों को प्रोन्नति के अवसर मिलेंगे।