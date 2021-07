योगी सरकार की छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, बिजली बिल में फिक्स छूट देने की योजना

UP government no fix charge in electricity bill to small shopkeepers- कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही छोटे दुकानदारों और कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन्स को अप्रैल से जून तक के बिजली बिल में फिक्स चार्ज में छूट दे सकती है।