युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम गढ़ने जा रही यूपी सरकार, हर तहसील में खुलेंगे एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर

युवाओं को सीधे रोजगार के लाभ से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। जिसमें स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत अब युवाओं को तहसील स्तर पर प्रशिक्षित करने की तैयारी की जा रही है।

लखनऊ

Krishna Rai

Sep 10, 2025

UP government scheme: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश की हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों पर युवाओं को न केवल परंपरागत ट्रेड में प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक से जुड़े कोर्स जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सोलर एनर्जी और अन्य न्यू-एज स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।

तहसील स्तर पर दी जाएगी ट्रेनिंग
अभी तक स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन कई बार विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को दूर-दराज जाना पड़ता है। नई योजना से युवाओं को उनके घर के नजदीक ही प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को होगा, जिन्हें अब कौशल विकास की बेहतर सुविधा अपने तहसील मुख्यालय पर ही मिलेगी।

लाखों युवाओं को मिलेगा लाभ
राज्य के कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अब तक 15 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 7.68 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और करीब 6.77 लाख का मूल्यांकन भी हो चुका है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित छात्रों का प्लेसमेंट भी कराया गया है।

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के बड़े अवसर

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि तहसील स्तर पर सेंटर खुलने से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अवसर मिलेंगे। उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी सीधे रोजगार बाजार से जुड़ सकें।
सरकार का मानना है कि यह पहल युवाओं के हाथ मजबूत करेगी और प्रदेश को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी।

Published on:

10 Sept 2025 07:45 am

Published on: 10 Sept 2025 07:45 am

