युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम गढ़ने जा रही यूपी सरकार, हर तहसील में खुलेंगे एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि तहसील स्तर पर सेंटर खुलने से युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अवसर मिलेंगे। उद्योगों की मांग के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी सीधे रोजगार बाजार से जुड़ सकें।

सरकार का मानना है कि यह पहल युवाओं के हाथ मजबूत करेगी और प्रदेश को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी।