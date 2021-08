बेसहारा बच्चों के हक में सीएम योगी का बड़ा फैसला, आर्थिक सहायता के लिए हर माह मिलेंगे 2500 रुपये, पढ़ाई में भी मदद

UP Government to provide Financial Aid to all Orphaned Children- यूपी में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) (Mukhyamantri Bal Sewa Yojana) के अंतर्गत आर्थिक सहयोग करने वाले प्रस्ताव पर योगी सरकार ने मुहर लगा दी है।