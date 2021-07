दो से अधिक बच्चे होने पर सुविधाओं में कटौती, योगी सरकार आज जारी करेगी नई जनसंख्या नीति, बिल का मसौदा तैयार

UP Government will allow New Population Control Policy today- विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी सरकार 2021-2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति (New Population Policy) की घोषणा करने वाली है। नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के प्रावधान हैं। यूपी की आबादी 22 करोड़ है। नई जनसंख्या नीति से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की गतिविधियों की भी शुरुआत की जाएगी।