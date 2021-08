योगी सरकार का ऐलान, टोक्यो ओलिंपिक में गोल्‍ड जीतने पर 6 और सिल्वर जीतने पर मिलेंगे 4 करोड़ रुपए

UP Government Will Give 6 Crore for Gold and 4 Crore for Silver Medal - उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने राज्य से टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीटों को 6 करोड़, रजत पदक जीतने वालों के लिए 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।