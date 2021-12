नए साल पर इन तीन श्रेणी के लोगों को दोगुनी पेंशन देगी योगी सरकार, एक लाख 81 हजार लोगों को फायदा

नए साल पर प्रदेश सरकार दिव्यांगों, बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। तीनों श्रेणियों के पेंशनधारियों को दोगुनी पेंशन मिलने से यूपी के एक लाख 81 हजार लोगों को फायदा मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च में दोगुनी पेंशन नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा।

लखनऊ. नए साल पर प्रदेश सरकार दिव्यांगों, बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। तीनों श्रेणियों के पेंशनधारियों को दोगुनी पेंशन मिलने से यूपी के एक लाख 81 हजार लोगों को फायदा मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च में दोगुनी पेंशन नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर शासनादेश जारी हो गया है। उक्त शासनादेश के जिला प्रोबेशन कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग व जिला दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय में आ गया है। तीनों विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पेंशनधारियों योजना का लाभ दिलाने के लिए डाटाबेस तैयार किया गया है। पहले जो पेंशन 500-500 रुपये की मिलती थी, वह अब दोगुनी होकर मिलेगी।

